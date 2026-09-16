Hunderte Millionen am Prüfstand
Kosten galoppieren in Tirol davon: Land und Gemeinden finanziell am Limit
Das Land zahlt derzeit 541 Millionen Euro pro Jahr an die Gemeinden, im Gegenzug fließen rund 400 Millionen an das Land zurück. Die Kosten für Soziales und Gesundheit steigen deutlich.
© Axel Springer
Der Landesrechnungshof zerpflückt in einem vorliegenden Bericht die Geldflüsse zwischen Land und Gemeinden. Der Kostendruck im Sozial- und Gesundheitsbereich steigt dramatisch, die Finanzierungsströme werden komplexer.
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