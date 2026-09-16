Missbrauchs-Vorwürfe gegen bekannten heimischen Künstler: Anklage gegen drei Personen

Die Vorwürfe gegen den Künstler lauten sexueller Missbrauch von Unmündigen und Besitz von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial. Der Fall flog wegen der Erpressung durch zwei Frauen auf.

Wien – In der Causa rund um den Missbrauchsverdacht gegen einen bekannten heimischen Künstler ist gegen alle drei Beteiligten Anklage erhoben worden. Das bestätigte der Anwalt des Künstlers, Florian Höllwarth, der APA. Der Mann steht u.a. im Verdacht, sich an der Tochter einer Bekannten vergangen zu haben. Diese soll nicht zur Polizei gegangen sein, sondern den Künstler erpresst haben. Deshalb erstattete er nach der Zahlung mehrerer hoher Beträge im Mai schließlich Selbstanzeige.

Die Anklage ist nicht rechtskräftig, wie es am Mittwoch hieß. Die Vorwürfe gegen den Künstler lauten sexueller Missbrauch von Unmündigen und Besitz von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial. Die Frauen müssen sich wegen schwerer Erpressung verantworten, sollte die Anklage rechtskräftig werden. Einen Verhandlungstermin gibt es deshalb noch nicht.

Frauen wegen schwerer Erpressung in U-Haft