Aus für Erfolgs-Duo

Bittere Abfuhr vom Kollegen: So scheiterte das Comeback von Tirols Tennis-Ass Erler

Der Kufsteiner Alexander Erler (l.) holte mit Lucas Miedler zwischen 2021 und 2024 sieben ATP-Titel, heuer feierte man für sieben Turniere eine Reunion. Doch nun sind die Seile zwischen dem Duo wohl endgültig gerissen.
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Roman Stelzl

Von Roman Stelzl

Tirols Tennis-Ass Alexander Erler wollte nach dem US-Open-Aus wieder mit dem kongenialen Partner Lucas Miedler durchstarten. Doch über Medien erfuhr man, dass das nichts wird.

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