Sparmaßnahmen im ORF: Zukunft der „Millionenshow“ weiterhin ungewiss

Wien – Der auf dem ORF lastende Spardruck führt zum Aus für die tägliche, um kurz nach 20 Uhr ausgestrahlte, vierminütige Infosendung „ZiB Magazin“. Das berichtete der Kurier und wurde der APA vom öffentlich-rechtlichen Medienhaus bestätigt. Die Einstellung mit Jahresende sei „eine der ersten Maßnahmen im Rahmen der notwendigen Einsparungen in der ORF-Information“.

Die Marke „ZiB Magazin“ solle 2027 aber in Form von zehn bis zwölf Ausgaben von rund 50 Minuten erhalten bleiben. Geplant ist ein Hybrid aus Magazin, Reportage und Dokumentation.

Einsparungen im „hohen sechsstelligen Bereich“

Durch die Veränderungen erwartet sich die ORF-Chefredaktion Einsparungen „im hohen sechsstelligen Bereich sowie mehr Impact punkto Seherzahlen“, heißt es. Was auf dem Sendeplatz nachfolgt, ist noch offen – ebenso wie die Zukunft der „Millionenshow“.

„Die Sendung ist bis Sommer 2027 finanziert“, so der ORF zum Kurier. Die Zukunft der Show danach sei Gegenstand „allgemeiner langfristiger Planungen“. (APA)