tirolnet hebt Glasfaser auf nächste Stufe
tirolnet, der größte Glasfaserinternet-Anbieter Tirols demonstriert erneut seine Vorreiterrolle im Markt und hebt die Produkte auf ein neues Level.
Geschäftsführer Philipp Machac erklärt im Interview, wieso insbesondere hohe symmetrische Bandbreiten wichtig sind, um sich von anderen Technologien abzuheben.
Mehr als 14.000 Tirolerinnen und Tiroler werden mittlerweile vom Oberländer Internetprovider tirolnet auf den kommunalen Glasfasernetzen mit echtem Glasfaserinternet versorgt. Neben einem lokalen Service war es dem Provider aber stets wichtig, maximale Leistung in die Produkte für seine Kunden zu integrieren.
„Moderne Haushalte nutzen heute bereits deutlich mehr Streaming, Homeoffice, Cloud-Anwendungen und vernetzte Geräte als noch vor wenigen Jahren. Genau deshalb ist es wichtig, dass die Produkte kontinuierlich an die rasante Entwicklung des Internets angepasst werden“, erklärt Machac.
Neben der Bandbreite sei vor allem auch die niedrige Latenz ein Alleinstellungsmerkmal von Glasfasernetzen. „Besonders bei der Latenz hebt sich die Glasfaser massiv von Mobile Cubes ab und sorgt für ein spürbar flüssigeres Erlebnis in der digitalen Welt“, erklärt er. Um seine Vorreiterrolle am Glasfasermarkt halten zu können, setze man mit Anfang Oktober den nächsten Schritt: „Wie bereits 2022, wo wir mit der Einführung symmetrischer Bandbreiten ein Zeichen gesetzt haben, wiederholen wir dies und erhöhen die Bandbreiten all unserer Produkte. 250 Mbit/s wird der neue Einstieg und auch ein Produkt mit 2 Gbit/s für höchste Ansprüche wird im Herbst schrittweise eingeführt“, verkündet Machac stolz. Bestandskunden werden über den weiteren Ablauf informiert oder erhalten die neuen Bandbreiten automatisch. Ein besonderes Lob gelte dem gesamten Team des Providers, welches diese Verbesserung möglich mache und für zufriedene Kundinnen und Kunden sorge.
Alle Informationen zu den Produkten findet man auf der Webseite www.tirolnet.com