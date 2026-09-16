tirolnet hebt Glasfaser auf nächste Stufe

Neben der Bandbreite sei vor allem auch die niedrige Latenz ein Alleinstellungsmerkmal von Glasfasernetzen. „Besonders bei der Latenz hebt sich die Glasfaser massiv von Mobile Cubes ab und sorgt für ein spürbar flüssigeres Erlebnis in der digitalen Welt“, erklärt er. Um seine Vorreiterrolle am Glasfasermarkt halten zu können, setze man mit Anfang Oktober den nächsten Schritt: „Wie bereits 2022, wo wir mit der Einführung symmetrischer Bandbreiten ein Zeichen gesetzt haben, wiederholen wir dies und erhöhen die Bandbreiten all unserer Produkte. 250 Mbit/s wird der neue Einstieg und auch ein Produkt mit 2 Gbit/s für höchste Ansprüche wird im Herbst schrittweise eingeführt“, verkündet Machac stolz. Bestandskunden werden über den weiteren Ablauf informiert oder erhalten die neuen Bandbreiten automatisch. Ein besonderes Lob gelte dem gesamten Team des Providers, welches diese Verbesserung möglich mache und für zufriedene Kundinnen und Kunden sorge.