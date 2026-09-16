Sprechstunde beim Bergdoktor: Hans Sigl startet Podcast über Lebensfragen

Schauspieler Hans Sigl erweitert sein Tätigkeitsfeld: Der „Bergdoktor“-Star startet Ende September den Podcast „Betreff: Leben“. Dabei will er gemeinsam mit prominenten Gästen Fragen aus dem Alltag diskutieren, die von den Zuhörerinnen und Zuhörern kommen.

München – Der als TV-Arzt bekannte Schauspieler Hans Sigl startet am 23. September einen eigenen Podcast. Das Format trägt den Titel „Betreff: Leben. Die Sprechstunde mit Hans Sigl“ und erscheint wöchentlich.

Im Mittelpunkt stehen Fragen, die Menschen beschäftigen. Gemeinsam mit jeweils einem prominenten Gast möchte Sigl über Alltagsprobleme, zwischenmenschliche Konflikte und größere Lebensthemen sprechen. Die Fragen sollen dabei direkt aus der Zuhörerschaft kommen. Eingereicht werden können sie unter anderem über Sigls Instagram-Kanal.

Ein klassisches Interviewformat habe ihn nicht gereizt, sagte der 57-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Stattdessen orientiere sich die Idee an Call-in-Sendungen, bei denen Menschen ihre Anliegen direkt einbringen. „Ich würde gerne wissen, was haben die Leute für Fragen ans Leben?“, erklärte Sigl.

Auch Platz für Kurioses

Die Themenpalette soll bewusst breit angelegt sein. Neben ernsten Fragen sei auch Platz für Kurioses und Alltägliches. So nennt Sigl etwa die Frage, ob man einem Bruder von einem womöglich flirtenden Verhalten seiner Braut erzählen sollte. Ebenso könne es um kleine Ärgernisse gehen, etwa die Ungeduld am Frühstücksbuffet, wenn andere Gäste zu lange auf ihren Toast warten.

Mehrere Folgen sind bereits aufgezeichnet. Zu den bisherigen Gästen zählen die Moderatorin Laura Karasek sowie die Schriftstellerin Ildikó von Kürthy. Dabei seien auch nachdenklichere Themen wie Vergänglichkeit zur Sprache gekommen.

Der Video-Podcast „Betreff: Leben“ startet am 23. September. Jede Woche soll eine neue Folge erscheinen. (dpa, TT)