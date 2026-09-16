Motorradfahrer bei Zusammenstoß in Ebbs schwer verletzt

Eine Autofahrerin kollidierte beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 48-Jährige erlitt eine schwere Verletzung am Sprunggelenk.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Ebbs ist am Dienstagnachmittag ein 48-Jähriger schwer verletzt worden. Der Österreicher erlitt eine schwere Verletzung am Sprunggelenk.

Eine 34-jährige Deutsche war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Wildbichler Straße (B175) von Niederndorf in Richtung Kufstein unterwegs. Als sie nach links in eine Gemeindestraße abbiegen wollte, kollidierte ihr Pkw mit dem entgegenkommenden Motorrad des 48-Jährigen.