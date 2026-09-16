Ladendieb in Innsbruck wollte sich nicht festnehmen lassen, Bekannter griff ein

Nach einem Ladendiebstahl in der Innsbrucker Innenstadt sind am Dienstag zwei junge Männer festgenommen worden. Einer der Verdächtigen soll bei der Anhaltung erheblichen Widerstand geleistet haben. Sein Bekannter soll versucht haben, die Festnahme zu verhindern.

Ein 22-jähriger Österreicher ist am Dienstag nach einem Ladendiebstahl in der Innsbrucker Innenstadt festgenommen worden. Der Mann soll gegen 12.55 Uhr in einem Geschäft in der Maria-Theresien-Straße Waren gestohlen haben und anschließend geflüchtet sein.

Eine Polizeistreife wurde von Passanten auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Diese konnten den Verdächtigen kurze Zeit später am Marktgraben ausfindig machen. Dort wurde er von den Beamten angehalten.

Bei der anschließenden Personendurchsuchung fanden die Polizisten die mutmaßlich gestohlene Ware sowie eine geringe Menge Suchtmittel. Beides wurde sichergestellt.

Auch Bekannter festgenommen

Laut Polizei verhielt sich der 22-Jährige zunehmend aggressiv. Er soll versucht haben, sich aus dem Griff der Beamten zu lösen, soll massiven Widerstand geleistet und in Richtung der Polizisten geschlagen haben. Schließlich konnte er fixiert und festgenommen werden.

Während der Amtshandlung soll ein 21-jähriger Bekannter des Mannes eingegriffen haben. Er habe versucht, einen Polizisten an dessen Weste zu packen und ihn vom Festgenommenen wegzuziehen, um die Festnahme zu verhindern. Mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife wurde auch der 21-Jährige festgenommen.