Von Hubschrauber geborgen
Eisenkeil traf 27-Jährigen bei Holzarbeiten in Sautens am Kopf
Ein 27-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei Holzarbeiten im alpinen Gelände oberhalb des Sportplatzes in Sautens verletzt worden. Ein Eisenkeil eines Seilgehänges traf ihn am Kopf, berichtet die Polizei. Der 27-Jährige führte die Arbeiten gegen 17 Uhr gemeinsam mit einem 59-Jährigen durch. Bei beiden Männern handelt es sich um Österreicher.
Zwei Mitglieder der Bergrettung wurden mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Sie trugen den Verletzten zu einer Lichtung. Von dort wurde er per Tau zum Sportplatz Sautens gebracht. Anschließend flog der Rettungshubschrauber den 27-Jährigen mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck. (TT.com)