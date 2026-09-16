Eisenkeil traf 27-Jährigen bei Holzarbeiten in Sautens am Kopf

Ein 27-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei Holzarbeiten im alpinen Gelände oberhalb des Sportplatzes in Sautens verletzt worden. Ein Eisenkeil eines Seilgehänges traf ihn am Kopf, berichtet die Polizei. Der 27-Jährige führte die Arbeiten gegen 17 Uhr gemeinsam mit einem 59-Jährigen durch. Bei beiden Männern handelt es sich um Österreicher.