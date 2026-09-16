Feuerwehrmann aus Hopfgarten schaffte es bei Fire Fighter Challenge aufs Podest

Florian Unterlercher von der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten i. Def. stellte sich am 12. September 2026 einem Bewerb in Apetlon – und das mit großem Erfolg.

Hopfgarten, Apetlon – Der anspruchsvolle Bewerb „Fire Fighter Challenge“ bringt Feuerwehrleute körperlich an ihre Grenzen. In voller Einsatzbekleidung und mit angeschlossenem Atemschutzgerät müssen mehrere Stationen unmittelbar hintereinander bewältigt werden. Dabei sind Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Geschicklichkeit gleichermaßen gefragt.

Zu den Herausforderungen zählen unter anderem das Tragen eines 20 kg schweren Schlauchpakets auf einen Turm, das Hochziehen eines 15 kg schweren Schlauchpakets mit einem Seil sowie die sogenannte „Kaiser Force“, bei der ein Gewicht mit einem Hammer über eine bestimmte Strecke bewegt werden muss. Nach einem Pylonenlauf und dem Ziehen eines Schlauchs folgt eine Zielübung mit dem Strahlrohr. Den kräftezehrenden Abschluss bildet das Ziehen einer 80 kg schweren Übungspuppe über 30 Meter.