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Trug keinen Helm
Auf Windschutzscheibe geschleudert: Radfahrer bei Unfall in Hall verletzt
Durch den Aufprall wurde die Windschutzscheibe des Autos stark beschädigt.
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