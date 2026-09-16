Hohe Suizid-Gefährdung
Suizidprävention in Tirol soll gestärkt werden: „Motivieren, sich Hilfe zu holen“
Im Jahr 2024 nahmen sich 82 Männer und 31 Frauen in Tirol das Leben. Für das Vorjahr gibt es noch keine Zahlen.
© IMAGO/Rene Traut
Mit einer neuen Plattform werden die Kräfte in der Suizidprävention innerhalb Tirols gebündelt und Organisationen vernetzt. Das Hilfsangebot im Land sei gut, sagt Christian Haring, der Leiter des Psychosozialen Krisendienstes. Betroffene gehörten nur mehr dazu ermutigt, es auch zu nutzen.