Täter schlugen Scheiben ein: Polizei sucht nach Einbruchsserie in Kufstein nach Zeugen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in drei Objekte in Kufstein eingebrochen. Die Tatorte lagen im Bereich Unterer Stadtplatz, Kinkstraße und Pfarrplatz.

Die Einbrecher schlugen zwei Scheiben ein und haben versucht, eine Tür aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter aus einem der Objekte lediglich einen geringen Bargeldbetrag.Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, stand zunächst nicht fest. Die Polizei sucht unter 059133/7210 nach Zeugen. (TT.com)