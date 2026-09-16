Polizei sucht Zeugen
Unbekannte beschmierten Stromkasten, Mauer und Brückenpfeiler in Reutte und Höfen
Unbekannte haben in Reutte und Höfen mehrere Objekte beschmiert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich laut Polizei zwischen dem 24. August und dem 16. September. In Reutte wurden ein Stromkasten und eine Mauer im Bereich der Anton-Maria-Schyrle-Straße und der Lindenstraße beschmiert.
In Höfen traf es zwei Verkehrsschilder und zwei Brückenpfeiler im Bereich der Alten Bundesstraße. Wer für die Beschädigungen verantwortlich ist, war zunächst unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133/7150 zu melden. (TT.com)