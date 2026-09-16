Unbekannte beschmierten Stromkasten, Mauer und Brückenpfeiler in Reutte und Höfen

Unbekannte haben in Reutte und Höfen mehrere Objekte beschmiert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich laut Polizei zwischen dem 24. August und dem 16. September. In Reutte wurden ein Stromkasten und eine Mauer im Bereich der Anton-Maria-Schyrle-Straße und der Lindenstraße beschmiert.