Ministerinnen geben Auskunft
Polit-Einfluss? Was Ex-Ministerin Zadić im U-Ausschuss über Sebastian Kurz aussagte
Die Grün-Abgeordnete Alma Zadić sagte am Mittwoch im Pilnacek-Untersuchungsausschuss aus. Die ÖVP wirft ihr politischen Einfluss vor. Sie berichtete im Gegenzug von einem Wunsch des damaligen ÖVP-Chefs Sebastian Kurz.
© HELMUT FOHRINGER
Die Befragung der Grünen-Politikerin entwickelte sich zur Auseinandersetzung mit der ÖVP. Diese wirft der früheren Koalitionspartnerin in zumindest einem Fall vor, auf Ermittlungen nach dem Tod des Sektionschefs eingewirkt zu haben.
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