Der nächste Meilenstein
Jakob Schuberts großer Traum: „Nur am Fels kannst du dich verewigen“
Im Frühjahr 2023 erkundete Jakob Schubert erstmals die Route „DNA“ in der Verdonschlucht – nach weiteren Annäherungen plant Österreichs Kletterstar diesmal den Durchstieg.
© Alpsolut/Johannes Mair
Sechsfacher Weltmeister, zweifacher Olympiamedaillengewinner – Jakob Schubert zählt zu den erfolgreichsten Kletterern der Welt. Ende des Monats plant der Tiroler (35) den nächsten Meilenstein. Das liegt in seiner DNA.
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