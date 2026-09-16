Überraschende Kehrtwende
Salzburger Festspiele: Doppelspitze geplatzt – das ist der neue Festspiel-Chef
Peter de Caluwe wird am Freitag als künftiger Intendant der Salzburger Festspiele vorgestellt werden.
© IMAGO/Bert Van Den Broucke
Bis zuletzt deutete vieles auf eine Doppelspitze mit Sophie de Lint und Barrie Kosky hin. Nun steht eine andere Entscheidung bevor: Der frühere Brüsseler Opernchef Peter de Caluwe soll die Salzburger Festspiele ab Herbst 2027 als alleiniger Intendant übernehmen.
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