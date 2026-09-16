Die vielen Facetten des Herbstes

Für Kastanienliebhaber und alle, die es werden wollen, hat sich Karin Hofinger in ihrem Buch „Alpine Vitalküche“ (Tyrolia Verlag) „Keschtn“ gewidmet.

Zubereitung: Vorgegarte Kastanien bereitstellen, mit der Gabel zerdrücken. Zwiebel fein hacken und in erhitzter Butter oder Öl unter gelegentlichem Rühren anschwitzen. Kartoffeln schälen und würfeln und mit Kastanien zum Zwiebelhack geben, mit heißer Brühe aufgießen, ein paar Minuten köcheln und pürieren. Ein 5 cm großes Stück einer Lauchstange fein schneiden, 2 EL davon fürs Topping zur Seite geben und den restlichen Lauch zwei Minuten in der Suppe mitgaren. Zum Verfeinern die Hälfte des Süßrahms einrühren und mit Thymian und Salz abschmecken. Suppe in gewärmte Teller füllen und mit Süßrahm, Lauchstreifen und Thymian garnieren.