Tiroler Klassik Sängerpreis: Junge Opernsänger zeigten ihr Können

Die Jury hatte die Qual der Wahl bei den zehn Finalisten. Alisa Medvedeva kürten sie zur Siegerin des mit 5000 Euro dotierten Preises.

Innsbruck – Der Tiroler Klassik Sängerpreis ist ein mit 5.000 Euro dotierter Förderpreis des Landes Tirol und der Eva Lind Musikakademie Tirol in Zusammenarbeit mit dem ORF Tirol. Er wird alle zwei Jahre vergeben. Das heurige Finale fand am Dienstag, den 15. September, im ORF Tirol Studio 3 statt (zu sehen am 16. September bei „Tirol heute“).

Folgende Finalisten präsentierten dabei – begleitet von Alexander Ringler am Klavier – ihr gesangliches Können:

Almer Matthias Jennewein Csilla Köll Ivo Lutz Benedikt Medvedeva Alisa Mustafina Sofia Nahrstedt Isabelle Niedermair Hanspeter Peer Lea Strobl Samuel

Die Finalisten und die Jury. © Angela Dähling

Zwei Damen siegten

Eine hochkarätige Jury bestimmte im Anschluss an die Darbietungen die Sieger: Alisa Medvedeva gewann den Tiroler Klassik Sängerpreis. Die bekannte junge Sopranistin absolvierte ihre Ausbildung am Rimski-Korsakow-Konservatorium in Sankt Petersburg, welches sie auch als ihre Heimatstadt bezeichnet. Sie hat bei internationalen Musik- und Gesangswettbewerben bereits mehrere wichtige Preise und Auszeichnungen gewonnen.

Isabelle Nahrstedt erhielt den Förderpreis. Sie ist eine aufstrebende Sopranistin, die ihre Ausbildung in Berlin absolviert und sich durch Wettbewerbserfolge einen Namen macht.