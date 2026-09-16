„Eine unverwechselbare Stimme“: Ehrenpreis des Buchhandels für Dacia Maraini

Die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini wird 2026 mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln ausgezeichnet. Die 1936 geborene Autorin erhält den Preis am 22. November im Rahmen der Europäischen Literaturtage in Krems. Wenige Tage zuvor feiert sie ihren 90. Geburtstag.

Wien – Der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln geht heuer an die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini.

Gewürdigt wird damit eine Autorin, deren Leben und Werk über Jahrzehnte von den Themen Freiheit, Menschenwürde und gesellschaftliche Verantwortung geprägt waren. Maraini wurde 1936 in Fiesole bei Florenz geboren. Als Kind erlebte sie Krieg, Verfolgung und die Internierung ihrer Familie in Japan, wohin ihre Eltern vor dem italienischen Faschismus geflohen waren. Erfahrungen, die nach Ansicht der Jury ihr Verständnis von Freiheit ebenso prägten wie ihr literarisches Schaffen.

In ihren Romanen, Erzählungen, Gedichten und Theaterstücken richtet Maraini den Blick immer wieder auf jene Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Frauenrechte, Gleichberechtigung und unterschiedliche Formen von Gewalt zählen seit Jahrzehnten zu den zentralen Themen ihres Werks. Dabei verbindet sie persönliche Schicksale mit gesellschaftlichen Fragen, ohne die literarische Form der politischen Botschaft unterzuordnen.

Eine der bedeutendsten Autorinnen der Gegenwartsliteratur

„Mit Dacia Maraini ehren wir 2026 eine Schriftstellerin, die der europäischen Idee durch ihr Leben und ihr Werk eine unverwechselbare Stimme gegeben hat“, erklärte Föger. Gerade in einer Zeit neuer Spannungen in Europa stehe ihr Werk für Humanität, Empathie und die Kraft des Dialogs. Literatur könne Brücken bauen, wo Vorurteile Mauern errichteten, erklärte Benedikt Föger, der Präsident des österreichischen Buchhandelhauptverbands.

Maraini (im Bild mit Alberto Moravia um 1970) zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Intellektuellen Italiens. © IMAGO / Cola Images

Maraini zählt zu den bedeutendsten Stimmen der italienischen Gegenwartsliteratur. Für ihr Werk wurde sie unter anderem mit dem renommierten Premio Strega ausgezeichnet. Sie gilt seit langem auch als Kandidatin für den Literaturnobelpreis.

Werk erscheint im Südtiroler Folio-Verlag

Auf Deutsch erschienen zuletzt im Südtiroler Folio Verlag unter anderem „Tage im August“, „Die stumme Herzogin“ sowie „Ein halber Löffel Reis“, ein autobiografischer Bericht über ihre Kindheit im japanischen Internierungslager.

Der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels wird seit 1990 an Persönlichkeiten vergeben, die sich in besonderer Weise für Toleranz sowie sprachliche und kulturelle Vielfalt einsetzen. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem Doron Rabinovici, Elif Shafak, Ilija Trojanow, Francesca Melandri, Navid Kermani, Philippe Sands, David Grossman und zuletzt Eva Menasse.

Die Verleihung findet am 22. November im Rahmen der Europäischen Literaturtage in Krems-Stein statt. Für Maraini wird sie zugleich ein spätes Geburtstagsgeschenk sein: Am 13. November feiert die Autorin ihren 90. Geburtstag. (APA, TT)