Erneute Prüfung angekündigt
Darum hat die Stadt Innsbruck eine Schulstraße in Pradl bisher abgelehnt
Der Schulweg vieler SchülerInnen der VS Pradl Leitgeb 1 führt sie über den Pradler Platz. Auf der Straße, die sie anschließend queren müssen, sind allerdings oft Elterntaxis unterwegs.
© Rita Falk
In Pradl demonstrieren Eltern zwei Wochen lang jeden Morgen für eine dauerhafte Schulstraße. Die Stadt Innsbruck hat diese bereits zweimal abgelehnt. Mobilitäts-Stadträtin Janine Bex hat nun angekündigt, die Umsetzung erneut zu prüfen.
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