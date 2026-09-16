Ab 17. September zu sehen

Krimikomödie auf der Bühne: Im Innsbrucker Bierstindl wird es mordsmäßig lustig

Ein Schnappschuss aus der Probe. Lilly Staudigl, Verena Covi und Peter Wolf (v.l.) auf der Bühne des Bierstindl in Innsbruck.
© Victor Klein
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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