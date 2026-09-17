Offizielles Endergebnis
Oppositionelle Linke gewinnt Parlamentswahl in Schweden knapp
Das Lager von Oppositionsführerin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten kommt auf 176 der 349 Sitze im Parlament.
© IMAGO/Jonas Ekströmer/TT
Bei der Parlamentswahl in Schweden hat die bisher oppositionelle Linke einen knappen Sieg errungen. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Endergebnis kommen die linken Parteien – angeführt von der sozialdemokratischen Spitzenkandidatin Magdalena Andersson – auf 176 Parlamentssitze.
Die konservative Regierungskoalition des bisherigen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson kommt demnach auf 173 Sitze.
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