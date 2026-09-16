Schwedische Opposition laut Hochrechnung knapp vor Regierungsbündnis

Bei der Parlamentswahl in Schweden zeichnet sich ein Regierungswechsel ab. Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen liegt das Mitte-Links-Lager von Oppositionsführerin Magdalena Andersson knapp vor dem rechten Regierungsblock von Ministerpräsident Ulf Kristersson.

Die schwedische Mitte-Links-Opposition hat einem Medienbericht zufolge das amtierende rechte Regierungsbündnis bei der Parlamentswahl mit einem hauchdünnen Vorsprung besiegt. Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen vom Sonntag komme das Lager um Oppositionsführerin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten auf 175 der 349 Sitze im Parlament, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender SVT. Damit zeichnet sich in dem skandinavischen Land ein Regierungswechsel ab.

Der rechte Block von Ministerpräsident Ulf Kristersson, dem auch die rechtsextremen Schwedendemokraten angehören, steuert Daten der Wahlbehörde zufolge auf 174 Mandate zu. Lediglich 26.169 Stimmen trennten die beiden Lager Mittwochnachmittag.