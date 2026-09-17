Brand in Innsbrucker Mehrparteienhaus: Sieben Personen in Klinik gebracht

Bei einem Küchenbrand in der Bachlechnerstraße sind am Mittwochabend sieben Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Ein auf dem Herd zurückgelassener Topf dürfte das Feuer ausgelöst haben.

In einem Wohnhaus in der Bachlechnerstraße in Innsbruck ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Das Feuer brach gegen 20 Uhr in einer Wohnung im dritten Stock aus. Als die Berufsfeuerwehr Innsbruck eintraf, war der Brand bereits teilweise erstickt. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch mit einem Schaumlöscher löschen. Ein Teil der Küchenzeile und der Dunstabzug wurden durch das Feuer zerstört. Rauch beschädigte zudem die Wohnung.

Die vierköpfige Familie aus der Brandwohnung, drei weibliche Familienmitglieder im Alter von neun, zwölf und 48 Jahren sowie ein 17-jähriger Teenager, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch drei Nachbarn, zwei Frauen im Alter von 46 und 57 Jahren sowie ein weiterer 17-Jähriger, mussten zur Abklärung in das Krankenhaus eingeliefert werden.