Wieder schwere russische Raketenangriffe auf Kiew

Russland hat nach einigen Nächten Pause die Ukraine wieder mit ballistischen Raketen angegriffen. Gegen Kiew wurden nach Angaben militärnaher Telegramkanäle in der Nacht auf Donnerstag bis zu sechs umfunktionierte Anti-Schiffs-Raketen vom Typ Zirkon eingesetzt. Schwere Explosionen waren in der Stadt zu hören. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von Schäden unter anderem an einem Bürogebäude und einem Wohnhaus. Angaben zu Verletzten machte er zunächst nicht.

Auch die Großstädte Dnipro und Saporischschja im Süden wurden nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe mit ballistischen Raketen angegriffen. In der Hafenstadt Odessa wurden drei Menschen verletzt. Ein 19-stöckiges Wohnhaus sei getroffen worden, teilen die Behörden mit. Unter den Verletzten sei auch ein Kind.