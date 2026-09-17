Kanadas Premier Carney hält Rede im EU-Parlament

Vor dem Hintergrund einer stärkeren Annäherung zwischen Kanada und der EU hält der kanadische Premierminister Mark Carney am Donnerstag eine Rede im EU-Parlament in Straßburg (11.30 Uhr MESZ). Es wird erwartet, dass Carney den Abgeordneten seine Idee einer "einzigartigen Allianz" zwischen seinem Land und der Europäischen Union erläutert.

Kanada leidet ebenso wie die EU unter der unberechenbaren Handels- und Außenpolitik der USA unter Präsident Donald Trump, weswegen beide ihr Augenmerk verstärkt auf andere Bündnisse richten. Carney traf bereits am Mittwoch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und wohnte ihrer Rede zur Lage der Union im Parlament bei. Dabei schlug von der Leyen eine "assoziierte" Mitgliedschaft Kanadas in der EU vor.