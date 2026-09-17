Kommentar

Ein Land, zwei Spitalsklassen

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Tirol leistet sich bei der Spitalsfinanzierung ein System mit Schlagseite. Sie ist aus der Zeit gefallen, eine Landesholding für alle öffentlichen Krankenanstalten wäre ein Gebot der Stunde.

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