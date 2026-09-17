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Kommentar
Ein Land, zwei Spitalsklassen
Kommentarvon Peter Nindler
Tirol leistet sich bei der Spitalsfinanzierung ein System mit Schlagseite. Sie ist aus der Zeit gefallen, eine Landesholding für alle öffentlichen Krankenanstalten wäre ein Gebot der Stunde.
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