Krisen-Preisdeckel für Strom, Sprit kostet wieder mehr

Die Regierung wappnet gegen explodierende Energiekosten und zieht eine Preisgrenze für Industrie und Haushalte ein. Bei Treibstoffen wird noch abgewartet.

Die Regierung bringt einen Strompreisdeckel für Haushalte und Betriebe für den Fall einer Energiekrise auf den Weg. Die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS wollen damit einen Preisschock wie 2022 verhindern. Konkret soll der Strompreis bei 10 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh) eingefroren werden, wenn er über 16,5 Cent steigt. In der Industrie werden die Energie-Subventionen von 60 auf über 500 Unternehmen ausgeweitet, kündigten Regierungsvertreter an.

Die Gesetzesentwürfe sollen in Begutachtung geschickt und noch heuer im Parlament beschlossen werden, wie es nach dem Ministerrat hieß. Der Preisdeckel soll im Fall des Falles direkt auf der Stromrechnung und ohne Antrag verrechnet werden.

Zwei Bedingungen

Damit der Krisenmechanismus beim Strom greift, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. So muss der Großhandelspreis für Monatsfutures im Sechsmonatsdurchschnitt über 165 Euro pro Megawattstunde (MWh) drei Monate hintereinander liegen und der durchschnittliche Arbeitspreis der Hauptprodukte der Stromversorger muss mehr als 16,5 Cent pro kWh netto betragen. Die E-Control soll die Voraussetzungen monatlich prüfen.

Laut Angaben der Regierung liegt der Haushaltsenergiepreis aktuell bei rund 14 Cent pro kWh netto und der Großhandelsvergleichswert bei 109 Euro pro MWh.

Spritpreisbremse

Das arbeitnehmernahe Momentum Institut begrüßt den Strompreisdeckel für Haushalte, kritisiert aber, dass die Bremse nicht sofort greift. „Der nächste Energiepreisschock bei Strom, Gas und Sprit rollt bereits an. Doch der Strompreis müsste für Haushalte im Schnitt noch um weitere 18 Prozent steigen, bevor der Energiekrisenmechanismus ausgelöst wird“, so das Institut.

An den Zapfsäulen steigen Preise. © APA/Schneider

Noch nicht entschieden hat die Bundesregierung, ob die Ende September auslaufende Spritpreisbremse verlängert wird. Man werde „so wie in den letzten Monaten“ gegen Ende des Monats dann aufgrund der Marktentwicklung die Regelung treffen für den Folgemonat. „Das hat sich sehr bewährt“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

Tanken wieder teurer

In Deutschland ist das Tanken so teuer wie nie zuvor, und auch in Österreich sind die Preise an der Zapfsäule am Dienstag weiter gestiegen. In Österreich bezahlte man im Durchschnitt 1,963 Euro für Benzin und 2,236 Euro für Diesel, so die E-Control. In Tirol kostete Diesel Mittwochnachmittag bis zu 2,349 Euro, Benzin bis zu 2,029 Euro. Das ist der höchste Wert seit April 2022. Auch Heizöl wurde wieder teurer: Ein Liter kostet mittlerweile 1,96 Euro.

Die deutsche Politik debattiert verstärkt über Möglichkeiten, die Menschen zu entlasten. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine Senkung der Steuern und Abgaben angedeutet. (APA, TT)