Land erteilt Erlaubnis
Nach Kundl: Welche drei Tiroler Gemeinden künftig auch selbst „blitzen“ dürfen
In Kundl wird bereits seit dem Schulbeginn gemessen, in den anderen Gemeinden werden nun die baulichen Maßnahmen realisiert. In den kommenden Monaten sollen die Radargeräte überall „scharf“ sein. Welches jeweils in Betrieb ist, bleibt geheim.
© Michael Mader
60 Prozent der Unfälle mit Verletzten oder Toten ereignen sich im Ortsgebiet. Geschwindigkeitsmessungen sollen zur Verkehrssicherheit beitragen – in drei Tiroler Gemeinden werden demnächst bis zu acht neue Radargeräte aufgestellt.
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