Beim Spielen am Bauernhof
Tragisches Unglück: Achtjähriger überrollte Bruder (1) mit Radlader
Beim Spielen auf einem Bauernhof in Baden-Württemberg ist es zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein Achtjähriger hat ein Kleinkind mit einem Radlader überrollt. Laut Polizei sprang der einjährige Junge zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hervor. Der Achtjährige habe seinen Bruder dann mit dem Radlader überrollt.
Der Vater der beiden arbeitete laut Polizei in der Nähe und beobachtete den Unfall. Das schwer verletzte Kleinkind wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt. (TT.com, dpa)