Tragisches Unglück: Achtjähriger überrollte Bruder (1) mit Radlader

Beim Spielen auf einem Bauernhof in Baden-Württemberg ist es zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein Achtjähriger hat ein Kleinkind mit einem Radlader überrollt. Laut Polizei sprang der einjährige Junge zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hervor. Der Achtjährige habe seinen Bruder dann mit dem Radlader überrollt.