Mit Léa Seydoux und Jella Haase
Dunkelste Geheimnisse: Marie Kreutzers neues Filmdrama geht unter die Haut
Lucy (Léa Seydoux) ist Musikerin und mit dem Fotografen Philip verheiratet. Als der festgenommen wird, beginnt sie daran zu zweifeln, ihn je richtig gekannt zu haben.
© Frédéric Batier/Alamode Film
In „Gentle Monster“ erfährt Léa Seydoux, dass ihr Mann Unvorstellbares getan hat. Marie Kreutzers Filmdrama stellt jedoch nicht den Täter, sondern die Konsequenzen seines Handelns für seine Familie in den Fokus.
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