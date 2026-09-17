Am 10. und 17. Oktober
Warum der Hitzesommer den 40. Haiminger Markttagen nichts anhaben konnte
Christoph Rauch (Ötztal Tourismus), Bürgermeisterin Michaela Ofner, Obmann Rudi Wammes, Obstlager-Chefin Alexandra Harrasser und Georg Orban (Raiffeisen, v.l.) am „Gabentisch“ mit einer Auswahl der breiten Produktpalette.
© Alexander Paschinger
Während andere Regionen in Österreich mit bis zu 80-prozentigen Ernteausfällen zu kämpfen haben, gediehen in Haiming Obst und Gemüse prächtig. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes Wassersystem.
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