Formel-1-Star Verstappen gewinnt wieder: Mit Kart von Startplatz 101

Silverstone – Von Startplatz 101 zum Sieg nach nicht einmal der Hälfte der Renndistanz: Für Formel-1-Star Max Verstappen auch kein Problem – zumindest beim Kart-Showevent „Max vs. 100“ seines Arbeitgebers Red Bull am Mittwoch in Silverstone. Der 28-jährige Niederländer, der 2026 noch kein F1-Rennen gewinnen konnte, ließ innerhalb von 14 Runden die gesamte Konkurrenz hinter sich. „Sehr viel Spaß“, habe er gehabt, betonte Verstappen. „Das war mein erster Sieg in diesem Jahr.“