Murenabgang in Fritzens: Verbindungsstraße nach Terfens gesperrt

Der anhaltende, teils starke Regen am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag hat in Fritzens zu einem Murenabgang geführt. Die untere Verbindungsstraße nach Terfens musste daraufhin gesperrt werden, teilte die Gemeinde Terfens auf ihrer Homepage mit. Betroffen ist der Abschnitt ab der Kreuzung Auweg.