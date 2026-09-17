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G‘schmackiges Knödelfest, großer Ernte-Umzug und höchstes Oktoberfest: Das ist los in Tirol
Knödel, Kraut und Ruabn: Vieles dreht sich am Wochenende um das leiblich Wohl. Jede Menge Knödel gibt‘s in St. Johann, in Innsbruck geht’s um „Kraut und Knolle“ und am Hoadl um Hopfen und Malz.
© Sportalpen, Innsbruck Marketing/Lena Schmölzer , kulturarbeit.net/Joebstl
Die erste Schulwoche ist quasi rum – wenn das nicht ein Grund zum Feiern ist. Gelegenheiten dazu bieten sich am Wochenende wieder im ganzen Land. Die St. Johanner etwa lassen die Knödel hochleben und in Innsbruck wird bei „Kraut und Knolle“ die Ernte bejubelt. Daneben gibt es sportliche Höchstleistungen, garantiert Lacher und Musik vom Feinsten.
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