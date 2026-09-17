Olympiasieger zum ersten Mal Papa geworden: „Willkommen bei uns, Filippa“

Erfreuliche Nachrichten kommen aus dem Skisprung-Lager! Der norwegische Olympiasieger Daniel-André Tande ist zum ersten Mal Vater geworden. „Willkommen bei uns, Filippa“, schrieben der 32-Jährige und seine Verlobte Karoline Lobben auf Instagram zu einigen Schnappschüssen. Erst vor fünf Wochen hielt Tande um die Hand seiner Partnerin an: „Was für ein Sommer. JA JA JA bis heute. Morgen. Und alle Tage danach.“

Tande beendete vor zwei Jahren seine sportliche Laufbahn. Er leide mental immer noch an den Folgen seines schweren Sturzes auf der Flugschanze in Planica 2021, meinte der Norweger damals. Nach dem Unfall auf der slowenischen Anlage, die als heikelste Skiflugschanze der Welt gilt, hatte er einige Tage im künstlichen Koma gelegen.