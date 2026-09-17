Forscher der NASA entdeckten neuen riesigen Krater auf dem Mond

Forscher der US-Raumfahrtbehörde NASA haben einen riesigen, erst kürzlich entstandenen Krater auf dem Mond entdeckt. Laut einer am Mittwoch in der Zeitschrift Science Advances veröffentlichten Studie handelt es sich um den größten neuen Krater, der jemals im Sonnensystem gefunden wurde. Der Krater mit dem Namen McGetchin habe einen Durchmesser von 222 Metern, teilte die NASA mit.

Ein solches Ereignis komme laut Wissenschaftern nur „einmal im Jahrhundert oder sogar noch seltener“ vor. Die Forscher führen die Entstehung des Kraters auf den Einschlag eines Kometen oder Asteroiden von der Größe eines drei- bis sechsstöckigen Hauses im Frühjahr 2024 zurück. Der Einschlag war in den vergangenen zwei Jahren zunächst unbemerkt geblieben.

Er wurde erst entdeckt, als der NASA-Experte Robert Wagner, ein mit der NASA-Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) befasster Forscher, ihn bei einer neuen Untersuchung der Mondoberfläche bemerkte. Der Krater tauchte demnach als „großer heller Punkt, umgeben von einem dunklen Halo“, einem optischen Lichtphänomen, auf.

Viele Mondkrater sind zwar weitaus größer als McGetchin. Doch die Erforschung der Entstehung eines Kraters nahezu in Echtzeit kann zu einem besseren Verständnis von der Beschaffenheit des Mondes beitragen. Für künftige bemannte Mondmissionen, wie sie die USA und auch China planen, können diese Erkenntnisse von großem Wert sein.

Mondlandung 2028 geplant