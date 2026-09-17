Kult-Grantler im Interview
Comedian Harry G und seine Oktoberfest-Hassliebe: „Die Wiesn ist ein großer Unfall“
Der Bayer Markus Stoll alias Harry G verrät, warum er zum Oktoberfest sowie zur Landeshauptstadt München ein gespaltenes Verhältnis hat. Und warum er die Tiroler bewundert, den Tourismus zu ertragen.
© Olaf Heine
Das Video zum Oktoberfest-Start 2013 war die Geburtsstunde der Figur Harry G. Es wurde rund 1,4 Millionen Mal angeklickt. Im Interview spricht Comedian Markus Stoll über die Beziehung zum Oktoberfest sowie zu Tirol und den Campern.
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