Streitschlichtung endete im Schwazer Stadtpark mit Messer im Bauch: 34-Jähriger angeklagt

Ein blutiger Streit im Schwazer Stadtpark war am Donnerstag Thema für Geschworene. Nach einem Messerstich im März durch einen 34-Jährigen musste dessen Bekannter einer Notoperation unterzogen werden. Zu einem Urteil kam es jedoch nicht, der Prozess musste vertagt werden. Dem Angeklagten droht lebenslange Haft.