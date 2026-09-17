Prozess um Mordversuch
Streitschlichtung endete im Schwazer Stadtpark mit Messer im Bauch: 34-Jähriger angeklagt
Ein Bekannter starb beinahe an einem Messerstich. Am Donnerstag musste der 34-jährige Verdächtige auf der Anklagebank Platz nehmen.
© Reinhard Fellner
Ein blutiger Streit im Schwazer Stadtpark war am Donnerstag Thema für Geschworene. Nach einem Messerstich im März durch einen 34-Jährigen musste dessen Bekannter einer Notoperation unterzogen werden. Zu einem Urteil kam es jedoch nicht, der Prozess musste vertagt werden. Dem Angeklagten droht lebenslange Haft.