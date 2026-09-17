Ausverkauftes Haus

16.000 am Tivoli: „Endlich wieder ein Fußball-Fest, auf das ganz Österreich schaut“

Für die Wacker-Fans wird das Duell mit Austria Salzburg ein sportlicher Feiertag.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
Florian Madl

Von Florian Madl

Die Begehung der Behörden und der Einsatzkräfte im Vorfeld des Westderby zwischen dem FC Wacker und Austria Salzburg (16.10.) ergab ein nahezu volle Tivoli-Stadion. Indes gingen nach einem Interview des Salzburg-Obmanns die Wogen hoch, von Stichelei will er nichts wissen.

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