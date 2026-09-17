Ausverkauftes Haus
16.000 am Tivoli: „Endlich wieder ein Fußball-Fest, auf das ganz Österreich schaut“
Für die Wacker-Fans wird das Duell mit Austria Salzburg ein sportlicher Feiertag.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
Die Begehung der Behörden und der Einsatzkräfte im Vorfeld des Westderby zwischen dem FC Wacker und Austria Salzburg (16.10.) ergab ein nahezu volle Tivoli-Stadion. Indes gingen nach einem Interview des Salzburg-Obmanns die Wogen hoch, von Stichelei will er nichts wissen.
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