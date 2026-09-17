Westderby als Hochsicherheits-Spiel: Sticheleien von Salzburger Seite gegen den FC Wacker

Die Begehung der Behörden und der Einsatzkräfte im Vorfeld des Westderbys zwischen dem FC Wacker und Austria Salzburg (16.10.) ergab ein nahezu volle Tivoli-Stadion. Indes schürte der Salzburg-Obmann die Rivalität zwischen den Vereinen und sprach von einem schwarz-grünen „Investoren-Klub“.