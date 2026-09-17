16.000 Fans im Tivoli zugelassen

Westderby als Hochsicherheits-Spiel: Sticheleien von Salzburger Seite gegen den FC Wacker

Für die Wacker-Fans wird das Duell mit Austria Salzburg ein sportlicher Feiertag.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
Florian Madl

Von Florian Madl

Die Begehung der Behörden und der Einsatzkräfte im Vorfeld des Westderbys zwischen dem FC Wacker und Austria Salzburg (16.10.) ergab ein nahezu volle Tivoli-Stadion. Indes schürte der Salzburg-Obmann die Rivalität zwischen den Vereinen und sprach von einem schwarz-grünen „Investoren-Klub“.

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