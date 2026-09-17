Schwere Unwetter in Spanien: Mann im Auto von Wassermassen mitgerissen

Bei schweren Unwettern im Großraum von Barcelona ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der Mann wurde in seinem Auto von den Wassermassen mitgerissen, als er einen normalerweise kleinen Bach bei dem Ort Olivella südwestlich von Barcelona durchfahren wollte, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte.

Die Leiche des Mannes, bei dem es sich einem Bericht der spanischen Zeitung La Vanguardia zufolge um einen dort lebenden Briten handeln soll, wurde erst Stunden später von Rettungstrupps gefunden, wie die Polizei mitteilte. In der Region seien bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter binnen weniger Stunden niedergegangen.

Heftige Niederschläge rund um Valencia

Noch heftiger waren die Niederschläge im weiter südlich gelegenen Valencia und Umgebung, wo bis zu 100 Liter je Quadratmeter gemessen wurden. Wie in Barcelona fielen Flüge aus, der Nahverkehr war beeinträchtigt, Straßen verwandelten sich in reißende Bäche und Keller liefen voll. Heftige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde entwurzelten zudem viele Bäume.

Ein Fußballspiel der ersten Liga musste abgesagt werden. Auch aus der Region Murcia wurden am Donnerstag überflutete Straßen gemeldet.

Das Fußballspiel Levante gegen Athletic Club musste abgesagt werden. © IMAGO/Jose Miguel Fernandez