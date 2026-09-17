Voting wurde zum Krimi
Nur eine Stimme entschied: Hier gibt es die beliebtesten Kaspressknödel in Tirol
Knusprig, goldbraun und heiß begehrt: Tausende Leserinnen und Leser machten das TT-Voting zu einer Liebeserklärung an Tirols Kaspressknödel.
© Bezirkan, Rauth
Die Suche nach Tirols beliebtesten Kaspressknödeln ist entschieden! Mehr als 10.000 TT-LeserInnen haben abgestimmt und aus den Finalisten in jedem Bezirk ihre Favoriten gewählt. Nach einem wahren Abstimmungs-Krimi stehen die Tirol-Champions und die Bezirkssieger nun fest.
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