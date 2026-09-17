ORF-Stiftungsrat: Publikumsrat entsandte Evers, Medwenitsch vor Rückkehr

Mit 23 Stimmen bei zwei Enthaltungen wurde Bildungsexperte John Evers am Donnerstag in den ORF-Stiftungsrat entsandt. Franz Medwenitsch dürfte auf Gregor Schütze im obersten ORF-Gremium folgen.

Wien – Alle 35 Sitze im ORF-Stiftungsrat sind bald wieder besetzt. So hat der ORF-Publikumsrat am Donnerstag Bildungsexperten John Evers mit 23 Stimmen bei zwei Enthaltungen und keinen Gegenstimmen in das oberste ORF-Gremium entsandt. Er folgt auf Siegfried Meryn, der im Juni zurückgetreten ist.

Auch die Bundesregierung hat laut einem Krone-Bericht einen Nachfolger für Gregor Schütze gefunden: Franz Medwenitsch. Auf APA-Anfrage äußerte sich das Medienministerium bisher nicht dazu.

Evers wurde für den Bereich Bildung von der Bundesregierung auf Basis eines Dreiervorschlags repräsentativer Einrichtungen in den ORF-Publikumsrat entsandt. Er ist Generalsekretär des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen und Vorsitzender der Konferenz der Erwachsenenbildung.

In seiner Arbeit stehen Medienkompetenz, politische Bildung, Wissenschaftskommunikation und die Frage im Mittelpunkt, wie alle Menschen befähigt werden können, sich in einer komplexen Informationswelt zurechtzufinden. Willi Mernyi (ORF-Publikumsrat)

„In seiner Arbeit stehen Medienkompetenz, politische Bildung, Wissenschaftskommunikation und die Frage im Mittelpunkt, wie alle Menschen befähigt werden können, sich in einer komplexen Informationswelt zurechtzufinden und aktiv am demokratischen Leben teilzunehmen“, trug Publikumsrat Willi Mernyi aus dem Wahlvorschlag vor.

Evers – er war am Donnerstag der einzige Kandidat – habe Respekt vor der Komplexität der Aufgabe und habe daher lange überlegt, ob er kandidieren solle, sagte er in der Sitzung. Letztlich sei seine Überzeugung, wie wichtig der ORF für die demokratische Entwicklung des Landes sei, ausschlaggebend für seine Kandidatur gewesen.

Medwenitsch dürfte auf Schütze folgen

Schütze ist im August von seiner Funktion im ORF-Stiftungsrat zurückgetreten. Er war zudem stv. Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats und Leiter des ÖVP-„Freundeskreises“. Medwenitsch könnte auch diese Funktionen übernehmen. Er hatte sie beide in der Vergangenheit – er war bereits fast zwei Jahrzehnte in dem Gremium vertreten, davon 15 als stv. Vorsitzender – schon inne.