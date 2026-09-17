Sicherer unterwegs
Diese Brücke schließt eine Lücke: Das Radwege-Netz rund um Lienz wird dichter
Bei der Segnung der Radbrücke waren Kinder der Volkschulen Debant und Dölsach mit dem Rad dabei. Die Straße wurde dazu kurzfristig gesperrt.
© TO-Films.com für Planungsverband 36
Radler und Fußgänger sind nun sicherer zwischen Nußdorf-Debant und Dölsach unterwegs. Die neue Radverbindung ist Teil des Konzepts „Alltags-Radwegenetz Lienzer Talboden“. Dieses Programm soll das Pendeln mit dem Rad erleichtern.
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