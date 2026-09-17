Hubschrauber im Einsatz
Arbeitsunfall in Walchsee: 37-Jähriger stürzte samt Betonplatte drei Meter ab
Ein 37-jähriger Arbeiter ist am Donnerstagvormittag gegen 8.30 Uhr bei einem Unfall auf einer Baustelle in Walchsee verletzt worden. Der Deutsche stürzte gemeinsam mit einer Betonplatte aus etwa drei Metern Höhe auf den darunterliegenden Boden.
Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Verletzten an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber „Heli 3“ ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht vor. Im Einsatz standen Rettung sowie eine Polizeistreife. (TT.com)