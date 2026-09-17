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„Es tut so gut“
Nach einem Jahr Verletzungspause: ÖSV-Star feiert emotionales Comeback
ÖSV-Cheftrainer Diethart konnte Pinkelnig zurück auf der Schanze begrüßen.
© Ski Austria/Derganc
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