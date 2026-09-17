Ermittlungen laufen
Mehr als 1000 Euro Schaden: 81-Jährige wurde Opfer eines Online-Betrugs
Eine 81-Jährige wurde Opfer von Online-Betrügern. Die Frau aus dem Bezirk Innsbruck-Land erhielt eine Nachricht, in der sie aufgefordert wurde, ihr Bankdaten bekanntzugeben. Wenig später erhielt die Österreicherin einen Anruf. Der Unbekannte brachte sie dazu, mehrere Transaktionen freizugeben.
Die 81-Jährige glaubte, so betrügerische Abbuchungen von ihrem Konto zu stornieren. Doch in Wahrheit wurde Geld abgebucht. Es entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Die Frau erstattete Anzeige. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)