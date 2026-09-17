Mehr als 1000 Euro Schaden: 81-Jährige wurde Opfer eines Online-Betrugs

Eine 81-Jährige wurde Opfer von Online-Betrügern. Die Frau aus dem Bezirk Innsbruck-Land erhielt eine Nachricht, in der sie aufgefordert wurde, ihr Bankdaten bekanntzugeben. Wenig später erhielt die Österreicherin einen Anruf. Der Unbekannte brachte sie dazu, mehrere Transaktionen freizugeben.