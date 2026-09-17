Mehrere Tausend Euro Schaden: PensionistInnen in Tirol wurden im Internet betrogen

Eine 81-Jährige wurde von einem Betrüger per Nachricht und Anruf dazu gebracht, ihre Bankdaten weiterzugeben und Transaktionen freizugeben. Ein 72-Jähriger wurde von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter um mehrere zehntausend Euro gebracht.

Zwei Betrugsfälle beschäftigen die Tiroler Polizei. Eine 81-Jährige wurde Opfer von Online-Betrügern. Die Frau aus dem Bezirk Innsbruck-Land erhielt eine am Mittwoch Nachricht, in der sie aufgefordert wurde, ihr Bankdaten bekanntzugeben. Wenig später erhielt die Österreicherin einen Anruf. Der Unbekannte brachte sie dazu, mehrere Transaktionen freizugeben.

Die 81-Jährige glaubte, so betrügerische Abbuchungen von ihrem Konto zu stornieren. Doch in Wahrheit wurde Geld abgebucht. Es entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Die Frau erstattete Anzeige.

72-Jähriger um mehrere Zehntausend Euro gebracht

Auch im Bezirk Kufstein ermittelt die Polizei in einem Betrugsfall. Ein 72-Jähriger erhielt am Donnerstag zu Mittag einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Der Unbekannte schaffte es, durch eine geschickte Gesprächsführung, den Mann anzuweisen, zehn Online-Überweisungen von seinem Konto durchzuführen.